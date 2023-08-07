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Турист превратил место в эконом-классе самолета в VIP секцию и был назван гением

Турист превратил место в эконом-классе самолета в VIP секцию и был назван гением Пассажир, летевший из Сан-Диего в Венецию, заметил, как одному из его попутчиков удалось превратить обычные места эконом-класса в собственную «VIP-секцию» в самолете.

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