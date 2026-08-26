Сварщики получали самую высокую зарплату летом 2026 года: рейтинг

Опубликовано рейтинг рабочих профессий с самой высокой зарплатой летом 2026 года.По данным аналитиков «Авито Работы» (рейтинг есть у РБК), сварщики стали лидерами по уровню зарплат среди рабочих специальностей.
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