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Царьград

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Сварщики получали самую высокую зарплату летом 2026 года: рейтинг

Сварщики получали самую высокую зарплату летом 2026 года: рейтинг

Опубликовано рейтинг рабочих профессий с самой высокой зарплатой летом 2026 года.По данным аналитиков «Авито Работы» (рейтинг есть у РБК), сварщики стали лидерами по уровню зарплат среди рабочих специальностей.

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