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«Заговор нищебродов» против женщин

«Заговор нищебродов» против женщин

Мужчина в эмоциональном монологе рассказал о существующем, по его мнению, «заговоре нищебродов». Он считает, что некоторые мужчины хотят получить от женщины бесплатную уборщицу, няню, повара, психолога и любовницу одновременно, при этом ещё ожидая, что она будет работать и приносить деньги в семью.

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