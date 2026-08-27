«Заговор нищебродов» против женщин

Мужчина в эмоциональном монологе рассказал о существующем, по его мнению, «заговоре нищебродов». Он считает, что некоторые мужчины хотят получить от женщины бесплатную уборщицу, няню, повара, психолога и любовницу одновременно, при этом ещё ожидая, что она будет работать и приносить деньги в семью.