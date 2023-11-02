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В Новосибирске ребенок попал в больницу после занятия в секции по боксу

В Новосибирске ребенок попал в больницу после занятия в секции по боксу

После тренировки по боксу в Новосибирске школьник попал в больницу с сотрясением мозга. В Новосибирске 10-летний мальчик попал в больницу после конфликта с тренером на тренировке по боксу в одном из спортивных центров Ленинского района.

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