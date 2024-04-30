Член американской палаты представителей от республиканцев Лорен Боберт раскритиковала слова главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что США и Украина ведут переговоры о финансировании Киева на следующие десять лет.
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