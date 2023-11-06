В Магаданской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нет ненависти и вражде»

Сотрудник Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» встретился с учащимися Магаданского колледжа сервиса и технологий.
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