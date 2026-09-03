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Царьград

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Алиханов: Минпромторг возместит до 2,5 млрд на инновации в 2023

Алиханов: Минпромторг возместит до 2,5 млрд на инновации в 2023

Минпромторг России, под руководством Антона Алиханова, планирует в этом году запустить отбор проектов для компенсации затрат на финальную стадию клинических испытаний инновационных препаратов.

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