Алиханов: Минпромторг возместит до 2,5 млрд на инновации в 2023

Минпромторг России, под руководством Антона Алиханова, планирует в этом году запустить отбор проектов для компенсации затрат на финальную стадию клинических испытаний инновационных препаратов.
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