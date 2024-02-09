Риттер назвал интервью Путина дорожной картой по улучшению отношений с США

Офицер разведки морской пехоты США в отставке и военный аналитик Скотт Риттер назвал интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону дорожной картой для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.
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