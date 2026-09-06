Trump Admin Weighs Child Care Subsidies For Stay-At-Home Parents The Trump administration is drafting a rule that would allow some married couples with a stay-at-home parent to receive federal child care subsidies, an initiative reportedly championed by Vice President JD Vance, according to the New York Times.
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