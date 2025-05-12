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Донецкая группа новостей

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Голый москвич умудрился пробежать по платформе «Кунцево», залезть под электричку, после чего облил краской дворника, подрался с водителем ...

Голый москвич умудрился пробежать по платформе «Кунцево», залезть под электричку, после чего облил краской дворника, подрался с водителем ...

Голый москвич умудрился пробежать по платформе «Кунцево», залезть под электричку, после чего облил краской дворника, подрался с водителем такси, отказавшимся его везти, залез в цистерну с водой, где притворился мертвым и был после драки задержан полицией.

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