BMW XM получил обвес от Venuum

Новый обвес для гибридного кроссовера BMW XM делает его облик более агрессивным. Европейская компания Venuum, специализирующаяся на выпуске обвесов ограниченным тиражом, представила новую смелую комплектацию, которую она разрабатывает для BMW XM, обещая поднять облик подключаемого гибридного кроссовера на еще более драматичный уровень.
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