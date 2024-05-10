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Слуцкий предложил Бута на пост главы ведомства, отвечающего за вопросы авиации

Слуцкий предложил Бута на пост главы ведомства, отвечающего за вопросы авиации

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил кандидатуру предпринимателя и депутата Виктора Бута на пост главы ведомства, которое является ответственным за вопросы авиации.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
у нас уже становится принципом наделять должностями отсидевших в тюрьме в штатах, хотя никто не знает за что он сидел и принёс ли он хоть какую-то пользу ГОСУДАРСТВУ или только себе и &quot;определённому кругу лиц&quot;.
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17 час.
Ольга Заварухина
На лице Бута такая БЕЗНАДЕГА, что хоть в пору с ним  плакать хочется. В глазах грусть тоска. Его вид олецитворяет только БЕЗНАДЕГУ, и говорит отстаньте от меня. Он пришел в думу только , за не бесплатные посиделки. И не надо меня (его) заставлять работать.
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15 час.

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