Слуцкий предложил Бута на пост главы ведомства, отвечающего за вопросы авиации

у нас уже становится принципом наделять должностями отсидевших в тюрьме в штатах, хотя никто не знает за что он сидел и принёс ли он хоть какую-то пользу ГОСУДАРСТВУ или только себе и "определённому кругу лиц".

Ольга Заварухина

На лице Бута такая БЕЗНАДЕГА, что хоть в пору с ним плакать хочется. В глазах грусть тоска. Его вид олецитворяет только БЕЗНАДЕГУ, и говорит отстаньте от меня. Он пришел в думу только , за не бесплатные посиделки. И не надо меня (его) заставлять работать.