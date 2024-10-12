Как с помощью соломы на Михаила Соломенного 13 октября избавлялись от недугов и почему купали детей на пороге Ксения КовалеваДень Михаила Соломенного всегда у людей ассоциировался с соломой, и это вполне объяснимо, ведь 13 октября было принято обновлять солому.