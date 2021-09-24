Такса-альбинос годами ждала хозяина. Её не хотели брать из-за необычного вида

Уши, лапы, хвостВ мире животныхТакса-альбинос годами ждала хозяина. Её не хотели брать из-за необычного видаНеобычный пёс с целым рядом врождённых проблем со здоровьем был нежелательной кандидатурой в приюте для собак.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьтатьянаОчень милая собачка мордашка красивая добрые глаза.чувствительная. беленькая славненькая.принесет счастье. люблю белый цвет.удача...светлой тебе жизни милашка добрые ручки...уютный дом... всем на радость...NPNina PudikovaПусть Счастье и Радость всегда будет в этой доброй семье!!!Элеонора КоганДьюку повезло, что он встретил эту женщину!!!Он такая прелесть!!!И Диор,его новый дружок, хорош!!!Комментировать
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