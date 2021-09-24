Уши, лапы, хвост

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Такса-альбинос годами ждала хозяина. Её не хотели брать из-за необычного вида

Такса-альбинос годами ждала хозяина. Её не хотели брать из-за необычного вида

Необычный пёс с целым рядом врождённых проблем со здоровьем был нежелательной кандидатурой в приюте для собак.

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татьяна
Очень милая собачка мордашка красивая добрые глаза.чувствительная. беленькая славненькая.принесет счастье. люблю белый цвет.удача...светлой тебе жизни милашка добрые ручки...уютный дом... всем на радость...
Nina Pudikova
Пусть Счастье и Радость всегда будет в этой доброй семье!!!
Элеонора Коган
Дьюку повезло, что он встретил эту женщину!!!Он такая прелесть!!!И Диор,его новый дружок, хорош!!!

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