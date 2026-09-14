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Физики выявили влияние электрического заряда капель дождя на ускорение коррозии металлов

Физики выявили влияние электрического заряда капель дождя на ускорение коррозии металлов

Коррозия представляет собой значительную угрозу для металлических объектов, находящихся под открытым небом, включая автомобили, уличные конструкции и объекты культурного наследия.

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