Россия уже обозначила свою приверженность к началу переговоров, озвучив разумные и обоснованные условия заключения мира, заявил бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.
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