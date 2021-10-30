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Раскрыты подробности по делу о самостреле полицейского, связанные с Жакипом Асановым

Раскрыты подробности по делу о самостреле полицейского, связанные с Жакипом Асановым

Астана. 30 октября. КазТАГ – Известный казахстанский журналист Михаил Козачков раскрыл подробности по делу о самостреле полицейского из Павлодарской области Рахима Унбаева, которые оказались связаны с председателем Верховного суда Жакипом Асановым.

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