Раскрыты подробности по делу о самостреле полицейского, связанные с Жакипом Асановым

Астана. 30 октября. КазТАГ – Известный казахстанский журналист Михаил Козачков раскрыл подробности по делу о самостреле полицейского из Павлодарской области Рахима Унбаева, которые оказались связаны с председателем Верховного суда Жакипом Асановым.