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Буцаев о 2:0: «Сочи» играл 6 минут в большинстве в 1-м периоде. Тем ценнее победа «Витязя»

Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча с «Сочи» (2:0). «Достаточно тяжелая игра. В первом периоде мы дали сопернику возможность сыграть шесть минут в большинстве.

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