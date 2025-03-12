Власти разрешили построить 23-этажную гостиницу в Октябрьском районе

Разрешение на возведение объекта получило АО СЗ «СД «Альфа-Капитал». Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало разрешение на строительство 23-этажной гостиницы на улице Московская в Октябрьском районе.
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