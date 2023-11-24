Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Живя в Советском Союзе, я не был коммунистом. Пожив в современной России, я им стал

Живя в Советском Союзе, я не был коммунистом. Пожив в современной России, я им стал

Это обычное дело, когда в разговорах и спорах о Советском времени периодически возникают "колбасные диспуты".

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Комментарии
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Андрей
когда мне говорят про коммунистов...а как же горбачёвельцин?  А как же половина олигархов из ком и комс руководителей ?  Будет такая же КПСС кончится тем же.
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