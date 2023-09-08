Фотографии, гербарий и концерт: куда бесплатно сходить в выходные в Петербурге

Спрятаться от прохладных осенних дней и ветреной погоды в арт-галереях, на заводе и даже на вокзале. Однако не просто так: там для петербуржцев подготовили выставки и концерты.
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