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Минобороны России: Су-34 ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Минобороны России: Су-34 ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

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