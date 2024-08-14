Минобороны России: Су-34 ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
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