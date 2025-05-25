В Госавтоинспекции напомнили о правилах использования зимой шин без шипов

Использование всесезонных и нешипованных зимних шин на автомобилях некоторых категорий не запрещается зимой, говорится в ответе Госавтоинспекции на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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