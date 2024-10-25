Маск: ВСУ используют главным образом Starlink для связи на передовой

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X заявил, что Вооруженные силы Украины используют спутниковую систему Starlink, принадлежащую SpaceX, поскольку другие коммуникационные системы были уничтожены Российской Федерацией.
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