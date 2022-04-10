«Торонто» вышел в плей-офф в 6-й раз подряд

«Торонто» обыграл «Монреаль» (3:2) в матче чемпионата НХЛ. «Лифс» набрали 100 очков в 72 играх и обеспечили себе участие в Кубке Стэнли вслед за «Флоридой» в Атлантическом дивизионе.
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