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Царьград

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Одесса как стратегическая цель: эксперт о значимости города для России

Одесса как стратегическая цель: эксперт о значимости города для России

Бразильский аналитик Лукас Лейроз заявляет об исторической и стратегической важности Одессы для России в контексте специальной военной операции.

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