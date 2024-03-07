Мининский запустил более 40 новых программ дополнительного образования

Около 1300 человек получают в Мининском университете дополнительное образование, благодаря программам, которые по заказам Министерства образования и науки Нижегородской области, а также профильных министерств и иных структур, вуз открывает каждый год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии