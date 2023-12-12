165 крыш отремонтировано в Пензенской области

В Пензенском регионе завершены работы по капремонту 165 крыш в рамках соответствующей программы. Одним из этапов выполненных работ стали приемки ремонта крыш жилых домов по улице Терешковой в многоквартирных домах № 1 и 3 в городе Пенза.