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165 крыш отремонтировано в Пензенской области

В Пензенском регионе завершены работы по капремонту 165 крыш в рамках соответствующей программы. Одним из этапов выполненных работ стали приемки ремонта крыш жилых домов по улице Терешковой в многоквартирных домах № 1 и 3 в городе Пенза.

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