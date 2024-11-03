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Дотком заявил, что Зеленский скоро сбежит с Украины

Дотком заявил, что Зеленский скоро сбежит с Украины

Global Look Press/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency Владимир Зеленский в ближайшее время сбежит с Украины, заявил немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети X, прокомментировав статью The New York Times.

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