❗️⚡️24 сентября 2026 года европейская закупочная оборонная организация OCCAR подписала контракт с компанией Orizzonte Sistemi Navali (OSN) — совместным предприятием итальянских групп Fincantieri (51 % участия) и Leonardo (49 %) — на проектирование и строительство для ВМС Италии головного эскадренного миноносца нового поколения по программе DDX с опционом на постройку второго корабля.
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