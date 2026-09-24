❗️⚡️24 сентября 2026 года европейская закупочная оборонная организация OCCAR подписала контракт с компанией Orizzonte Sistemi Navali (OSN) — совместным предприятием итальянских групп Fincantieri (51 % участия) и Leonardo (49 %) — на проектирование и строительство для ВМС Италии головного эскадренного миноносца нового поколения по программе DDX с опционом на постройку второго корабля.