Озвучены подробности убийства знахаря, помогавшего свердловскому вору в законе

Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина), по предварительным данным, нанес несколько ножевых ранений экс-помощнику вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексею Суродееву (он же Сенсей и Леша-колдун) во время застолья.
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