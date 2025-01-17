Озвучены подробности убийства знахаря, помогавшего свердловскому вору в законе

Бывший екатеринбургский криминальный авторитет Андрей Овчинников (Овчина), по предварительным данным, нанес несколько ножевых ранений экс-помощнику вора в законе Трофы (Андрея Трофимова) Алексею Суродееву (он же Сенсей и Леша-колдун) во время застолья.