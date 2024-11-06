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FinFax - Новости банков и вкладов

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Средний долг россиян по кредитам вырос на 6,5% в 2024

Средний долг россиян по кредитам вырос на 6,5% в 2024

В третьем квартале 2024 года на одного российского заемщика в среднем приходилось 2,28 кредита, при этом этот показатель за последние 12 месяцев вырос на 6,5%, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на данные и аналитиков Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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