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Глава ОЭЗ «Дубна» принял участие в открытии Центра медицины трудового долголетия

Глава ОЭЗ «Дубна» принял участие в открытии Центра медицины трудового долголетия

В санатории «Архипо-Осиповка» ФМБА России открылся центр медицины трудового долголетия. В церемонии открытия принял участие генеральный директор особой экономической зоны «Дубна» Антон Афанасьев.

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