Хайнань — лучший курорт Китая. И теперь здесь особенно ждут русских туристов

Остров Хайнань, расположенный в Китае, недавно стал доступным для российских путешественников без оформления визы, а прямые рейсы от «Аэрофлота», запущенные с 27 декабря 2023 года, делают поездку еще более удобной! Оригинальный источник данного материала находится по ссылке .
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