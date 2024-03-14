Хайнань — лучший курорт Китая. И теперь здесь особенно ждут русских туристов

Остров Хайнань, расположенный в Китае, недавно стал доступным для российских путешественников без оформления визы, а прямые рейсы от «Аэрофлота», запущенные с 27 декабря 2023 года, делают поездку еще более удобной! Оригинальный источник данного материала находится по ссылке .