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ИА Регнум

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ВС России предлагают окруженным в Доброполье боевикам ВСУ сдаться

ВС России предлагают окруженным в Доброполье боевикам ВСУ сдаться

Беспилотники самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Центр» сбрасывают на позиции ВСУ агитационные листовки с призывом сложить оружие в окруженном Доброполье Донецкой Народной республики.

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