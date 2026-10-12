ВС России предлагают окруженным в Доброполье боевикам ВСУ сдаться

Беспилотники самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Центр» сбрасывают на позиции ВСУ агитационные листовки с призывом сложить оружие в окруженном Доброполье Донецкой Народной республики.
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