Три автомобиля столкнулись в Подольске 28 января 2025 года поздним вечером на улице Кирова в Подольске произошло дорожно-транспортное происшествие, о котором стало известно корреспонденту SMINEWS.
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Три автомобиля столкнулись в Подольске 28 января 2025 года поздним вечером на улице Кирова в Подольске произошло дорожно-транспортное происшествие, о котором стало известно корреспонденту SMINEWS.