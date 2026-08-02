Судан: По меньшей мере 37 человек, в том числе командиры Сил оперативной поддержки (RSF), были убиты, когда дрон Суданских вооруженных сил (SAF) предположительно нацелился на региональное собрание в Гурра-Завиа в штате Северный Дарфур ранее в тот же день.
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