«Горжусь наследием воинов»: Конгрессвумен-украинка резко ответила «трусам из мафии» Зеленского

Владимир Зеленский может оплачивать ложные заголовки в прессе. А его окружение и вовсе является мафией, которая уничтожает патриотов, заявила конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, комментируя слова спикера МИД Украины Георгия Тихого о том, что политик больше не является гражданкой Незалежной.