К утру 16 октября число работающих в Краснодаре АЗС выросло с 87 до 90, дизельное топливо отпускали на 89 станциях, а бензин АИ-92 — на 52.
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