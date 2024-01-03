Сколько иностранцев посещают в настоящее время музей Лувр

С 8,9 миллионами посетителей в 2023 году Луврский музей вернулся на уровень, близкий к уровню 2019 года, до кризиса здравоохранения, но все еще лишен своих азиатских посетителей, объявило учреждение в среду.
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