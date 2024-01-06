"Наследники фашистского режима Виши и французской дивизии СС": Русские дипломаты "приложили" Париж

Целенаправленное убийство русских детей в Белгороде кассетными боеприпасами могли назвать "самообороной Украины" только наследники французских фашистов 40-х годов прошлого века, заявило посольство России в Египте.
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