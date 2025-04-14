В Китае предложили создать глобальную систему управления развитием ИИ

Китай предложил сотрудничать в создании глобальной системы управления искусственным интеллектом (ИИ), чтобы разработать общие нормы пользования и обеспечить одинаковый доступ к возможностям нейросетей для каждого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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