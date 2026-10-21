If France sneezes, they once said, the whole of Europe catches a cold. Today she is seriously ill, but her elites are not able to cope with the crisis and would rather start a war with Russia than change the crazy globalist policy, Luke Nicastro writes in The American Conservative.
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