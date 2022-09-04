Свыше тысячи военнослужащих ЗВО в Подмосковье приняли участие в масштабном спортивном празднике

Спортивные мероприятия проводятся в рамках сплочения воинских коллективов, укрепления духа товарищества, популяризации спорта и здорового образа жизни.
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