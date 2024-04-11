"Ведомости": мигрантов хотят обязать сдавать биометрию для покупки российских сим-карт

В рамках борьбы с мошенничеством и регулирования рынка в России предлагается ввести обязательную процедуру сдачи биометрии иностранцами, включая трудовых мигрантов, для покупки сим-карт отечественных операторов сотовой связи.
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