В Британии придумали самовосстанавливающийся асфальт

Ученые создали инновационный тип асфальта, обладающий способностью к самовосстановлению трещин. Этот материал, вдохновленный биологическими процессами регенерации у деревьев и некоторых животных, призван решить проблему дорожных повреждений в ….
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