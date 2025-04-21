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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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13 очков Гладышева – лучший результат тура РПЛ. У Дзюбы 11 очков, у Воробьева и Кучаева – по 9

Полузащитник «Динамо» забил 2 мяча в домашней игре с «Рубином» (3:1). Всего за матч у него 13 очков в фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы).

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