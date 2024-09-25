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Стало известно о попытке США убедить Израиль не бить по «Хезболле»

Стало известно о попытке США убедить Израиль не бить по «Хезболле»

За несколько дней до нанесения Израилем авиаударов по ливанскому движению «Хезболла» США предупреждали страну, что такие удары, вероятно, сорвут дипломатические усилия по ближневосточному урегулированию и обернутся войной в регионе.

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