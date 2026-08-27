Федоров начал борьбу с Будановым через публикации в лояльных медиа

Какие последствия для Кирилла Буданова может иметь публикация о деле Ирины Мудрой? Действительно ли НАБУ готовит уголовное преследование главы Офиса президента? Как изменилась риторика группы поддержки Михаила Федорова в отношении Буданова? И оправдается ли расчет команды Федорова на безнаказанность в ближайшие месяцы? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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