Солнечная активность: новейшие открытия британских ученых и их значение для будущего Ольга ВайленкоБританские ученые из Бирмингемского университета сделали значительное открытие, которое может кардинально изменить наше понимание солнечной активности и ее влияния на Солнечную систему.