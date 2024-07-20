Солнечная активность: новейшие открытия британских ученых и их значение для будущего Ольга ВайленкоБританские ученые из Бирмингемского университета сделали значительное открытие, которое может кардинально изменить наше понимание солнечной активности и ее влияния на Солнечную систему.
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